Boom di chiamate per i “Miricani”: Fabrizio Corona annuncia la sua visita al barbershop di Magenta

Letture: 95

Mercoledì 7 maggio Fabrizio Corona, personaggio pubblico e influencer da milioni di visualizzazioni, sarà a Magenta, dai “Miricani”, il barbershop di via Roma. Lo ha annunciato lui stesso con un reel su Instagram che ha fatto il pieno di visualizzazioni, commenti e, soprattutto, chiamate. Dal momento della pubblicazione del video, i telefoni del negozio di estetica maschile hanno iniziato a squillare senza sosta: clienti e curiosi vogliono sapere quando arriverà, se sarà possibile incontrarlo, scattare selfie o scambiare due parole. Una reazione forse inattesa, e che ha sorpreso in positivo il proprietario del negozio, Leonardo Pipitone, che risponde con entusiasmo alle telefonate e promette un’accoglienza speciale.

Annunci

I Miricani. Un posto per la bellezza maschile

“I Miricani” non è solo il nome di un barbershop, ma un marchio ormai riconoscibile. Un team giovane, grintoso, che ha trasformato la tradizione della barberia in un’esperienza contemporanea. Il barbershop è uno spazio pensato per gli uomini: taglio, barba, stile, ma anche chiacchiere e convivialità. Un ritorno alle radici con lo stile di oggi. Leonardo Pipitone, il fondatore, ha iniziato a Magenta, ma oggi porta avanti anche altri due barbershop con lo stesso spirito: uno ad Abbiategrasso e uno a Vigevano. Un piccolo impero del grooming maschile, che negli anni si è distinto per stile, professionalità e un tocco di ironia.

Annunci

Un’amicizia che si riflette anche nel look

Fabrizio Corona è un amico di vecchia data di Pipitone e, per chi frequenta la barberia, non è raro incrociarlo lì. Ma questa volta, complice l’annuncio social, la sua visita si preannuncia diversa: una sorta di mini-evento, capace di accendere la curiosità e portare ancora più attenzione su una realtà già molto seguita.

Annunci