Tragedia a Casorezzo. Uomo ritrovato senza vita

È stato trovato senza vita questa mattina, lunedì 5 maggio, in via della Pace, a Casorezzo. E’ un uomo di 76 anni, già identificato. L’allarme è scattato poco dopo le 7:30, quando è arrivata una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. In via Pace sono stati inviati quindi anche i Vigili del fuoco. Anche i soccorritori della Croce Bianca di Magenta, insieme all’equipe dell’automedica dell’AAT di Varese e ai vigili del fuoco, sono arrivati rapidamente sul posto, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, si è tolto la vita.

L’intervento è stato coordinato in pochi minuti: i vigili del fuoco hanno consegnato il corpo ai sanitari, che hanno potuto però solo constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale per i rilievi del caso. Non sono noti i motivi del gesto e la sua identità non è stata divulgata. iparenti devono ancora essere tutti avvisati.

