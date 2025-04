Olio essenziale di Bergamotto: il profumo della Calabria

Letture: 1.511

L’olio essenziale di bergamotto, estratto dalla scorza del frutto Citrus Bergamia, è un gioiello dell’aromaterapia con origini profonde nella regione Calabria, dove le condizioni climatiche favorevoli permettono una coltivazione ottimale. Oltre il 90% della produzione mondiale di bergamotto proviene dalla provincia di Reggio Calabria. La sua estrazione avviene tramite spremitura a freddo della scorza del frutto quasi maturo, un processo che conserva le preziose proprietà aromatiche e terapeutiche.

Bergamotto, un vero antistress

Con un profumo fresco e fruttato, il bergamotto è noto per le sue proprietà antidepressive e rilassanti. È ampiamente utilizzato nella bellezza e nella cosmesi per le sue capacità di agevolare la rigenerazione cellulare e migliorare l’aspetto della pelle, trovando spazio in creme, profumi e oli per il corpo. In Italia gli ultimi dati stimano una produzione di circa 20.000 tonnellate di bergamotto all’anno su una superficie di circa 1.500 ettari, da cui si ricavano mediamente 100.000 kg di essenza, rendendo questo olio essenziale un prodotto di nicchia ma molto ricercato.

In cucina

Sebbene sia principalmente utilizzato per uso cosmetico e aromatico, è importante far rilevare che l’olio essenziale di bergamotto non è commestibile puro; deve essere utilizzato con cautela in cucina. Simbolo di benessere e freschezza, spesso è usato come aroma naturale in tè o dolci, ma è importante sottolineare che per essere utilizzato l’olio essenziale di bergamotto deve essere privo di furocumarine, per evitare effetti fotosensibilizzanti.

