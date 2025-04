Museo dei Fossili di Besano (Va): visite guidate e apertura speciale il 25 aprile

Letture: 3.242

A Besano, nel cuore della Valceresio, in provincia di Varese, il Museo dei Fossili organizza visite guidate per adulti e bambini nelle giornate di apertura ordinaria, a cura di Archeologistics, con un evento speciale il 25 aprile, in occasione della vacanza per la festa dall’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Annunci

Un viaggio nel Triassico tra ammoniti e rettili marini

Il Museo Civico dei Fossili di Besano raccoglie e conserva reperti eccezionali provenienti dal Monte San Giorgio, sito Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si tratta di testimonianze risalenti a circa 240 milioni di anni fa, quando quest’area era un mare tropicale abitato da creature marine che sono rimaste incastrate nei fanghi del mare che stava e poi si sono fossilizzate. Tra i reperti più noti, il protagonista è il Besanosaurus, un ittiosauro lungo quasi sei metri con un embrione conservato nell’addome. Accanto a lui, ammoniti, pesci e altri rettili dalle forme insolite, conservati in ottimo stato e raccontati con un linguaggio accessibile anche ai più piccoli durante le visite guidate.

Annunci

Visite guidate in calendario: 22, 25, 27 e 29 aprile

Durante il mese di aprile, le visite guidate si terranno:

Annunci

Martedì 22 e 29 aprile , ore 16.00

, ore 16.00 Domenica 27 aprile , ore 10.30

, ore 10.30 Venerdì 25 aprile, ore 16.00, la visita speciale

Tutte le attività sono pensate per un pubblico eterogeneo e raccontano le trasformazioni del territorio di Besano, partendo dai fondali marini preistorici fino agli scavi condotti sin dal XIX secolo. Il biglietto con visita guidata ha un costo di 6 euro e può essere prenotato online: Prenotazione visita standard

25 aprile tra fossili: apertura straordinaria

Nel pomeriggio di venerdì 25 aprile è prevista una visita speciale che intreccia la storia paleontologica del Monte San Giorgio con quella umana e civile del territorio. Il percorso partirà dai fossili del Triassico e arriverà fino agli anni Quaranta del Novecento, ricordando le vicende della Resistenza in Valceresio e il ruolo svolto da uomini, donne e bambini nelle vicende della seconda guerra mondiale. La prenotazione per la visita speciale ai fossili è obbligatoria è al link: Storie di fossili e cammini

Annunci

Orari di apertura del Museo ad aprile

Il Museo sarà aperto nei seguenti giorni:

Sabato 26 aprile : dalle 14:00 alle 17:30

: dalle 14:00 alle 17:30 Martedì 29 aprile : dalle 14:00 alle 17:30

: dalle 14:00 alle 17:30 Domenica 27 aprile : dalle 10:30 alle 17:30

: dalle 10:30 alle 17:30 Apertura straordinaria: venerdì 25 aprile, dalle 14:00 alle 17:00

Chiusure programmate: mercoledì 1 maggio.

Annunci

In arrivo anche un evento speciale a maggio

In attesa di conoscere il programma completo di maggio, è già stata annunciata per sabato 10 maggio una conferenza della professoressa Cristina Lombardo, paleontologa dell’Università degli Studi di Milano. L’incontro sarà dedicato alla figura di Antonio Stoppani, primo direttore degli scavi paleontologici a Besano nel 1863.