Il giallo del cassonetto giallo scassinato

I Vigili del fuoco sono intervenuti lo scorso sabato 5 aprile, al pomeriggio,in via Boccaccio a causa di un cassonetto giallo. Una signora anziana che aveva portato degli abiti usati ai cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati aveva per errore buttato dentro anche il sacchetto in cui aveva messo il portafogli e le chiavi di casa. La signora era preoccupatissima e non sapendo come fare a recuperare le sue cose ha chiesto aiuto al Nue 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Inveruno.

Con una grossa tenaglia hanno rotto il lucchetto del portellone del cassonetto giallo e recuperato il portafoglio e chiavi di casa della signora, tranquillizzandola. È una cosa che può capitare, sono quegli errori che si fanno quando si ha fretta o si è abituati a fare qualcosa in modo meccanico. I Vigili del fuoco la hanno aiutata in una di quelle occasioni in cui davvero non si sa cosa fare. Il cassonetto non è stato danneggiato.

Basterà sostituire il lucchetto e ogni cosa sarà a posto e in ordine, ma è importante sapere che se si è in difficoltà c’è sempre qualcuno pronto ad aiutare e se vedete il cassonetto giallo aperto sappiate che non sono stati gli zingari per rubare i vestiti vecchi, ma i Vigili del fuoco che hanno aiutato una persona molto in difficoltà.

