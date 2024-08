Incidente da incubo a Bresso. 46enne ubriaco inseguiva la ex compagna. Arrestato

Letture: 50

Un tunisino di 46enne è stato arrestato sabato pomeriggio, 10 agosto, a Bresso, dopo aver causato un incidente in piazza Immacolata. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha perso il controllo del suo Fiat Ducato, finendo contro un palo mentre inseguiva la sua ex compagna.

Annunci

L’Incidente

Intorno alle 17:00 il 46enne ha perso il controllo del furgone, che è uscito di strada e si è schiantato contro un palo. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito e l’uomo ha riportato solo dei lievi traumi. Tuttavia, durante i controlli, è emerso che il suo tasso alcolico era quasi quattro volte superiore al limite legale. Si parla di 1,97 g/l contro il valore massimo consentito di 0,5 g/l.

Annunci

L’Inseguimento

Durante gli accertamenti, la polizia locale di Bresso ha scoperto che quando ha avuto l’ incidente, l’uomo stava tallonando l’auto della sua ex compagna. La donna, infatti, dopo lo schianto, è tornata indietro per sincerarsi delle condizioni di salute dell’uomo. A quel punto, il 46enne avrebbe simulato un gesto minaccioso di taglio della gola, insospettendo gli agenti.

Annunci

Arresto e Conseguenze

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno scoperto che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e che a suo carico pendeva una denuncia per stalking presentata dalla ex moglie e che per la donna era stato attivato il Codice rosso contro i femminicidi. Alla luce dei fatti, il 46enne è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di San Vittore.