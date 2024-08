Arresto a Milano: inseguimento della polizia a Ponte Lambro. Un marocchino fermato per spaccio di droga (video)

Letture: 3.430

Ieri pomeriggio, i residenti del quartiere di Ponte Lambro a Milano hanno assistito ad un inseguimento ad alta velocità fra due automobili e . Una, quella che inseguiva, era però, l’auto civetta della polizia. Gli agenti del Commissariato Mecenate della Polizia di Stato alla fine hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un’operazione organizzata e mirata a contrastare lo spaccio di droga tra il Quartiere Ponte Lambro e viale Ungheria, zone note per essere spesso teatro di fatti di deliquenza.

L’operazione e l’inseguimento

Tutto è iniziato verso le ore 13:00. Gli agenti impegnati a sorvegliare in borghese alcune zone dl quartiere hanno notato un comportamento sospetto in un’area nota per episodi di spaccio. Una vettura utilitaria, parcheggiata a bordo strada, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. All’interno della vettura, intestata a una società di leasing, si trovava un uomo che conversava con un altro individuo in piedi accanto all’auto. Un quadro che, agli occhi esperti degli agenti, ha subito fatto presagire un possibile scambio illecito.

Confermando i loro sospetti, i poliziotti si sono avvicinati alla vettura utilizzando un’auto civetta e hanno richiesto immediatamente l’ausilio di una volante per intervenire. Non appena gli agenti si sono fatti notare, il conducente del veicolo ha ripreso la marcia, cercando di sfuggire alla polizia con una manovra repentina e pericolosa, dirigendosi a tutta velocità verso via Mecenate.

L’inseguimento si è protratto per diverse strade della zona, fino a culminare in via Garavaglia, una strada senza uscita. Qui, il fuggitivo ha abbandonato il veicolo tentando di scappare a piedi. La fuga disperata ha attraversato le vie Forlanini, Barigozzi e Via Cossa, fino a quando l’uomo è stato intercettato e fermato in un giardino condominiale, dopo un breve inseguimento a piedi.

Il sequestro della droga ( il video)

Durante le operazioni, all’ingresso di via Garavaglia, gli agenti hanno trovato un involucro di plastica bianco, sigillato ermeticamente, contenente 1,2 grammi di cocaina, gettato dal fuggitivo durante la fuga. Non solo, all’interno della vettura abbandonata, le forze dell’ordine hanno scoperto una banconota da 50 euro nascosta nel vano portaoggetti, e due scatole di caramelle in acciaio, agganciate con delle calamite sotto la scocca del veicolo, all’interno delle quali erano custoditi dieci involucri contenenti circa 10 grammi di cocaina.

L’operazione ha messo in luce un modus operandi ormai consolidato nel traffico di droga: l’utilizzo di vetture intestate a società di leasing e di compartimenti nascosti con magneti per il trasporto delle sostanze stupefacenti, allo scopo di evitare controlli e sequestri.

In camera di sicurezza

L’uomo arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio della giornaliera lotta contro lo spaccio di droga a Milano e in provincia, dove le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per contrastare un fenomeno in crescita.