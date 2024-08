Ladri acrobati tentano la fuga, e si fratturano gambe e bacino

Letture: 3.535

Alle volte la sfortuna tocca anche i ladri acrobati. E’ successo a Milano. Alle 22.39 di sabato 9 agosto una chiamata di richiesta di soccorso arriva alla centrale operativa del Nue 112. A chiamare sono i poliziotti della questura di Milano. E’ successo l’imprevedibile. Poco prima, un inquilino aveva visto muoversi le tende di un appartamento che sapeva vuoto e ha chiamato il 112. I proprietari dell’appartamento al quarto piano della palazzina di via Romolo Gessi 55, a Milano, erano in vacanza. I poliziotti erano arrivati e avevano sorpreso i ladri.

Qui i poliziotti hanno sorpreso 3 ladri, provenienti dalla Georgia. Quando si sono resi conto di essere stati scoperti, due dei ladri si sono lanciati dal balcone dell’appartamento. Il terzo è stato invece bloccato dai poliziotti, se la è cavata, e ora si trova a San Vittore. Gli altri due sono piantonati in ospedale, in gravi condizioni. Non cammineranno e non salteranno per parecchio tempo.

Infatti, due dei 3 ladri acrobati, formati probabilmente nelle scuole per acrobati in Georgia, hanno fatto fiasco. Un fiasco maledettamente doloroso e pericoloso per loro. Saltando dal balcone del quarto piano, uno dei due ladri mancato l’obiettivo del balcone di sotto. E’ finito al suolo, sul marciapiedi e si è rotto il bacino. L ‘altro, invece, ha tentato di lasciarsi cadere nel balcone di sotto. Però le balaustre di protezione per i vasi da fiori lo hanno agganciato. E’ caduto sul balcone del primo piano.

I poliziotti lo hanno trovato lì, con entrambe le gambe fratturate. Sono stati soccorsi dagli stessi poliziotti, che hanno chiamato per loro le ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno recuperato il georgiano fratturato che era sul balcone. I 3 georgiani sono incensurati, ma hanno un’età in cui l’elasticità e l’agilità cominciano a diminuire. I due che hanno osato il salto dal quarto piano hanno 36 e 40 anni. Il terzo ne ha 42.