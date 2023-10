Tragedia sulla Linea M3 della Metropolitana a Milano: Incidente con Tre Persone Coinvolte

Questa mattina, poco prima delle 8.43, orario in cui è arrivata la chiamata al nue 112, una persona si è gettata sotto un treno della linea M3 della metropolitana milanese, alla stazione della Comasina. Non sono disponibili informazioni sulle generalità della persona coinvolta, in quanto quando i Vigili del fuoco del comando provicniale di Milano una volta arrivati sul posto l’hanno estratta ancora viva dalle lamiere, e la hanno affidata alle cure dei soccorritori che dopo averla stabilizzata l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda in codice rosso.

Quanto accaduto ha, però avuto un impatto significativo sui servizi della metropolitana. Per permettere i soccorsi, la circolazione dei treni è stata sospesa fra le stazioni di Sondrio e Comasina, e i treni della tratta sono stati sostituiti da oltre 20 autobus, per servire le stazioni chiuse. In particolare, alla stazione di Zara non era possibile utilizzare il collegamento con la Linea M5 se non tramite il collegamento di superfice. Per chi viaggiava da Affori, sono state proposte alternative con altre stazioni delle linee Suburbane. La situazione ha comportato ritardi su tutta la linea M3.

Quando il treno della metropolitana ha frenato all’improvviso nel tentativo di evitare l’investimento, uno dei passeggeri è caduto per terra e ha battuto la testa. Anche il macchinista si è ferito nel colpo preso con la frenata improvvisa. Ambedue sono stati assistiti e medicati e poi trasportati in ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano

I soccorritori delle tre ambulanze e dell’automedica inviate sul posto, alla fin hanno dovuto occuparsi di 3 persone. Due uomini di 33 anni e una donna di 49 anni. Non sappiamo quale di loro è l’investito. Sul posto dell’incidente, è arrivato anche il personale della Central Operativa di atm, la CO Milano ATM Metropolitana, e gli uomini della questura di Milano, che si sono occupati dei rilievi e dell’individuazione della dinamica dell’incidente.