Pantigliate, Milano. Dispensa Emilia aprirà le porte del suo nuovo ristorante di cucina tipica emiliana il prossimo 19 Ottobre.

Il 19 ottobre segnerà un momento significativo per il marchio Dispensa Emilia, con l’inaugurazione del loro nuovo ristorante a Pantigliate, in provincia di Milano. Questa apertura rappresenta un altro passo nella crescita del marchio, portando il numero totale di ristoranti Dispensa Emilia a 17 in Lombardia e 37 in Italia. La maggior parte si trova nelle regioni del Centro-Nord, tra cui Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.

Alessandro Medi, Amministratore Delegato di Dispensa Emilia, definisce l’apertura del ristorante di Pantigliate come una mossa strategica in questa fase di sviluppo del marchio. “Pantigliate è una location strategica per noi,” afferma Medi. “Ci consente di espandere la nostra presenza nell’area metropolitana di Milano, che è una delle regioni in cui prevediamo di aprire numerosi ristoranti nei prossimi mesi. Ciò offre a sempre più clienti l’opportunità di sperimentare il nostro innovativo format, che combina cucina emiliana di alta qualità con i vantaggi di un’esperienza culinaria veloce e conveniente, mantenendo al tempo stesso il servizio tipico di un ristorante tradizionale.”

Tradizione e qualità dei cibi ricchi di sapori sono simboli padani

Il nuovo ristorante Dispensa Emilia di Pantigliate, che darà lavoro a 22 persone, è un “stand alone” situato in posizione strategica lungo una strada principale. Tra le sue caratteristiche salienti ci sono la grande visibilità e le dimensioni generose. Il ristorante si estende su una superficie di 315 metri quadrati e offre 126 posti a sedere. Inoltre, dispone di un dehor di 80 metri quadrati con ulteriori 56 posti, che permettono ai clienti di gustare le prelibatezze emiliane all’aperto, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Il ristorante è facilmente accessibile in auto e offre oltre 200 posti auto di fronte al locale. La sua posizione strategica lo colloca in una zona ad alto traffico tra la Strada Statale nuova Paullese e la Vecchia Paullese, a breve distanza dal Paullese Center e dalle numerose attività commerciali della zona.

L’apertura del ristorante Dispensa Emilia a Pantigliate è un’aggiunta significativa alla scena culinaria milanese e offre ai residenti locali e ai visitatori l’opportunità di sperimentare la cucina emiliana di alta qualità in un ambiente accogliente e conveniente.