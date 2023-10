Job Meeting di Milano: Humangest presente per le nuove generazioni

Il Job Meeting MILANO, l’evento gratuito di recruiting dedicato a studenti ITS,universitari, laureandi e laureati di Milano e della Lombardia, si terrà giovedì 19 ottobre presso BASE Milano, in via Bergognone, dalle 9.30 alle 16.30.

Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, prenderà parte all’evento, in quanto è da sempre vicina ai territori in cui opera. Il suo staff partecipa attivamente a eventi come Career Day e fiere del Lavoro, che offrono un’ottima opportunità di incontro e confronto con aziende, candidati ed enti locali.

Questo evento fa parte del network itinerante dei Job Meeting di Cesop, che promuove lo scambio tra giovani laureati, neo-laureandi e rappresentanti delle risorse umane di importanti aziende nazionali e multinazionali. Per partecipare, è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale. Il tema di questa edizione è “Il Futuro è Z: carriere e linguaggi in evoluzione”, focalizzandosi sulle prospettive di carriera e le nuove professioni caratterizzate da percorsi dinamici e continua crescita delle competenze.

In questo contesto, esperti di spicco saliranno sul palco per condividere le loro esperienze. Tra gli speaker presenti ci saranno Sabrina Grazini, Consulente del Lavoro; Lorenzo Ferrari, CEO & Founder di smarTalks e consulente di LinkedIn; Marco Giacalone, CMO di Dr.Feel; Antonio De Pascali, Global HRBP Commercial, Corporate Functions & Equality and Inclusion Manager presso il Gruppo Montenegro. La giornata sarà condotta da Barbara Gasperini, giornalista specializzata in tecnologia e innovazione.

Con oltre 90 filiali in Italia e in Europa, di cui 25 nell’area dei Balcani e 5 in Romania, Humangest offre una vasta gamma di servizi, tra cui ricerca, selezione, gestione del personale, formazione, ricollocazione professionale, gamification, executive search e reclutamento internazionale.

L’azienda è rinomata per il suo approccio personalizzato, che si adatta alle esigenze specifiche di ciascuna azienda e anticipa i trend del mercato del lavoro. Attualmente, Humangest dispone di un database con oltre due milioni di profili ed è partner fidato di più di 2.000 aziende, inserendo circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro.