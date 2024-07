Nuovi concorsi: Milano cerca agenti di Polizia Locale

Letture: 5279

Il Comune di Milano ha pubblicato due nuovi bandi di concorso per l’assunzione di agenti di Polizia locale, continuando così il percorso di assunzioni previsto per raggiungere un totale di 3.350 vigili entro il 2025. Questo progetto mira a rafforzare e rinnovare il Corpo della Polizia locale per rispondere meglio alle esigenze della città. li sai può trovare a questi due link: 10 posti a tempo indeterminato per agente di polizia locale e 30 posti a tempo determinato per agenti di polizia locale

Il primo concorso prevede l’assunzione di 30 agenti a tempo pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro. Al termine di un anno, i contratti potranno essere trasformati a tempo indeterminato, salvo risultati non soddisfacenti. I candidati, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, dovranno superare una prova scritta digitale da remoto e una prova di efficienza fisica. Questo concorso introduce la ‘formazione lavoro’, che semplifica e accelera il processo di selezione e formazione, investendo molto nella formazione durante l’attività lavorativa.

Il secondo concorso mira all’assunzione a tempo indeterminato di agenti di Polizia Locale mediante la formazione di una graduatoria valida per due anni. Inizialmente prevede 10 posti, ma potrà essere utilizzata per future assunzioni. I candidati, uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, dovranno superare una prova scritta, una prova di efficienza fisica e una prova orale.

“Stiamo lavorando per proseguire il percorso di assunzioni avviato nel 2022 con, a oggi, 500 assunzioni e altrettante previste nel prossimo biennio,” ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza. “Abbiamo assunto 60 agenti e 25 ufficiali nel 2024 e continueremo a farlo nel 2025. È essenziale aumentare la sicurezza stradale e urbana, collaborare con le forze dell’ordine e avere più pattuglie in strada, anche di notte.”

Le prove scritte inizieranno il 9 settembre, seguite dalle prove di efficienza fisica dal 25 settembre. La prova orale del secondo concorso è fissata per il 28 ottobre 2024. Le iscrizioni devono essere presentate entro le ore 12 del 1° agosto. Tra i requisiti, i candidati devono avere cittadinanza italiana, un diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente e la patente B.

Dopo il superamento delle prove, i candidati selezionati dovranno sottoporsi a visite mediche di idoneità e partecipare a un percorso formativo di tre mesi con attività in aula e sul campo. Le nuove reclute lavoreranno poi con agenti e ufficiali esperti per acquisire competenze pratiche sul campo. Nelle scorse settimane, è stato pubblicato anche un bando per l’individuazione di ufficiali di Polizia locale, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel potenziare la forza di polizia cittadina.