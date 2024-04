Svelato il mistero dell’uomo morto sotto il ponte della statale 11 a Magenta. Era Aniello de Marino

È stato svelato il tristissimo mistero dell’ uomo morto. Si tratta di Aniello de Marino, l’assistente capo della polizia penitenziaria di 58 anni scomparso da Torino lo scorso 8 luglio. il suo corpo è stato ritrovato fra Corbetta e Magenta, sotto il ponte sulla ferrovia della statale 11, la via Novara, non lontano dal campo nomadi. In un primo momento non è stata rivelata la sua identità, perchè non vi era la certezza che i suoi parenti fossero già stati avvisati. Del suo caso, a settembre, aveva parlato Chi lo ha visto?

Pubblicità

Il corpo era adagiato sotto un albero, da cui pendeva ancora un pezzo della corda utilizzata per il gesto. Era sempre stato lì, sin dalle ore delle prime ricerche effettuate nei pressi del punto dell’ultimo avvistamento dopo la denuncia di scomparsa, sulle sponde del Po, dove era stata ritrovata al sua bicicletta, legata e chiusa con un lucchetto. Il rialzarsi primaverile dei rovi e della vegetazione, che lo hanno ricoperto e reso invisibile per tutto l’inverno, ha fatto in modo che, nel tardo pomeriggio del 2 aprile, lo avvistasse un contadino che stava tagliando robinie ed erbacce a lato della statale 11.

Pubblicità

Gli operai hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e della stazione di Corbetta si sono recati sul posto. Lo hanno identificato subito dai documenti che erano ancora nelle tasche dei suoi abiti. Poi ne hanno protetto il corpo e presidiato il luogo fino all’arrivo del magistrato e di chi poteva completare l’identificazione. Sono arrivati poco dopo le 21, scortati da un’auto della polizia stradale di Novara che sfrecciava a sirene spente lungo le strade che portano verso Santo Stefano Ticino.

Pubblicità

Infatti si presuppone che il protagonista di questa tragedia lo scorso luglio sia arrivato in treno da Torino e sia sceso alla stazione di Magenta per poi raggiungere il luogo impervio in cui lo hanno trovato, seguendo i sentieri a lato dei binari della ferrovia, in direzione di Santo Stefano Ticino. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.