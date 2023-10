Uffici Postali di Cuggiono e Ossona. Chiusi fino a fine novembre e fine dicembre

Poste Italiane ha ufficialmente annunciato l’inizio dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento negli uffici postali di Cuggiono, situato in Largo Europa 2/A, e Ossona, in Via Baracca 2. I due uffici resteranno chiusi al pubblico fino a novembre e dicembre 2023. Secondo quanto scritto da Poste italiane, questa iniziativa mira a migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza presso tali strutture.

Il Progetto “Polis” per la Digitalizzazione dei Servizi Pubblici

I due uffici postali sono parte integrante del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital” di Poste Italiane, che si pone l’obiettivo di semplificare e accelerare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Il fine ultimo è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, abbattendo le barriere digitali, sostenendo le comunità periferiche e facilitando l’accesso ai servizi pubblici.

Continuità del servizio durante i lavori

Poste Italiane ha messo in atto un piano per garantire la continuità dei servizi durante la fase di ristrutturazione. Dal 17 ottobre, i cittadini di Cuggiono potranno usufruire dell’ufficio postale di Inveruno, in Via Veneto 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Lo sportello è dotato di un ATM Postamat operativo sette giorni su sette e 24 ore su 24, consentendo prelievi di denaro contante e altre operazioni.

Presso l’ufficio postale di Inveruno, i clienti potranno ritirare corrispondenza e pacchi non consegnati in caso di assenza del destinatario, oltre a svolgere operazioni relative ai loro conti e libretti.

Ossona

Per quanto riguarda l’ufficio postale di Ossona, Poste Italiane ha rafforzato l’ufficio postale di Casorezzo, situato in Via Puccini 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Anche questo sportello è dotato di un ATM Postamat operativo 24 ore su 24. I servizi offerti includono il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati e operazioni bancarie per i titolari di conti e libretti.

Inoltre, i cittadini avranno accesso agli uffici postali di Santo Stefano Ticino, in Piazza S. Pertini 14, e Mesero, in Piazza Europa, entrambi con servizi ATM Postamat attivi 24 ore su 24.

Pianificazione della riapertura

La riapertura degli uffici postali di Cuggiono è prevista entro la fine del mese di novembre, mentre per Ossona è prevista entro la metà del mese di dicembre.