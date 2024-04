Banda di Rho. Un concerto a lume di candela

Un concerto a lume di candela. La moda del momento per gli eventi musicali dal vivo va incontro a coloro che vogliono vivere un’esperienza mai provata prima. La formula del filtro magico è davvero molto semplice e gli ingredienti sono principalmente due: musica a tema e tantissime candele. La magia che si creerà andrà a coinvolgere i sensi uditivi e visivi del pubblico. L’effetto sarà stupefacente e capace di trasportare il pubblico in una dimensione di relax e serenità.

Pubblicità

Concerto a lume di candela e la musica è vita

E’ una ricchezza incredibile ed è alla portata di chiunque. Il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho, nella sua formazione originaria, si presenta nella ricorrenza della Giornata Nazionale della Musica Popolare istituita nel 2004 e sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale della musica popolare, elemento fondamentale di diffusione delle tradizioni culturali, aggregazione e coesione delle comunità vuole essere un modo per sensibilizzare gli appassionati della musica ed in particolare i giovani a cimentarsi nella musica suonata a tutti i livelli ed a partecipare attivamente alla vita musicale del proprio paese, del proprio quartiere e della propria città.

Pubblicità

La Giornata Nazionale della Musica Popolare, patrimonio culturale immateriale del volontariato musicale

In Italia esistono circa 4500 bande musicali, 2500 gruppi corali e 600 gruppi folklorici presenti su tutto il territorio nazionale. Migliaia di appassionati vivono ogni giorno queste straordinarie esperienze artistiche. L’iniziativa si inserisce all’interno della valorizzazione di quel patrimonio culturale immateriale costituito dalla storia delle bande, secolare e genuina espressione di “volontariato musicale” al servizio delle comunità, partecipazione attiva e animazione di feste e ricorrenze pubbliche o private, di sagre e anniversari, commemorazioni e celebrazioni, che tanto permeano la vita di ciascuno al di fuori delle grandi città.

Pubblicità

Orobian pipes da Bergamo

In linea con questa ricorrenza, il repertorio proposto sarà un vero e proprio viaggio attraverso la musica popolare caratteristica di varie parti del mondo. A impreziosire il Concerto, in perfetta linea con il tema, saranno ospiti le Orobian Pipes, la prima banda di cornamuse e percussioni scozzesi che con la classica divisa di tartan si esibiranno con il Corpo Musicale in tradizionali e caratteristici brani in parte del programma.

L’evento è inserito in T_OFF – vetrina metropolitana, che quest’anno si presenta come rassegna di quattro appuntamenti primaverili previsti tra aprile e maggio, voluta fortemente dal Comune di Rho in stretta collaborazione con la Fondazione Teatro Civico Rho.

Pubblicità

Biglietteria

10 euro posto unico Acquisti Online su Vivaticket al seguente link diretto: bit.ly/candleconcertband_tickets. Vivaticket applicherà al costo del biglietto i diritti di prevendita. oppure sono acquistabili presso la Biglietteria Teatro “Roberto De Silva”, in Piazza Enzo Jannacci 1, a Rho, solo nei giorni dello spettacolo stesso con pagamento solo in contanti. L’apertura delal biglietteria è due ore prima dell’inizio degli eventi.