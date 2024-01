Prendimi per mano. Percorso gratuito per i bambini di Corbetta

Prendimi per mano è un’emozionante collaborazione tra lo Spazio Montessori di Cerello, frazione di Corbetta, e lo Studio Stregatto di Pregnana Milanese (MI), nasce un’opportunità straordinaria per i più piccoli della comunità. Si tratta di un percorso di neuropsicomotricità, rivolto a 8 bambini residenti a Corbetta, che avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente all’intero programma.

Pubblicità

Il percorso, finanziato grazie al generoso contributo del Comune di Corbetta, prenderà il via ogni sabato mattina dal 9 marzo al 11 maggio 2024 presso lo Spazio Montessori di Cerello. L’evento sarà gestito dalla competenza della psicomotricista e del pedagogista dello Studio Stregatto, garantendo un’esperienza educativa di alta qualità per i partecipanti.

Pubblicità

Un’Avventura di Crescita e Gioco

Il percorso di neuropsicomotricità si presenta come un’occasione unica per i bambini dai 18 mesi ai 3 anni e i loro genitori di esplorare il mondo della crescita attraverso il gioco. L’approccio esperto e attento dei professionisti coinvolgerà i partecipanti in attività mirate a stimolare lo sviluppo cognitivo, motorio e relazionale.

Pubblicità

L’ incontro di presentazione

Presentazione del Progetto: 31/01/2024, dalle 18.15

Sede: Via Casnati 58, Cerello di Corbetta

Come Prenotare

Le iscrizioni apriranno dopo la presentazione del progetto, prevista per il 31 gennaio 2024. Poiché i posti sono limitati all’evento di presentazione, è consigliata la prenotazione anticipata. Per ulteriori dettagli e per prenotare il vostro posto, contattate il Consiglio Direttivo via email all’indirizzo consigliodirettivo@casadegliangeli.online.it

Questo percorso di neuropsicomotricità si prospetta come un’opportunità straordinaria per le famiglie di Corbetta. Un viaggio di crescita, gioco e connessione che promette di creare ricordi preziosi e duraturi per i più giovani partecipanti. Non perdete l’occasione di far parte di questa avventura unica. Iscrivetevi ora e preparatevi a un’esperienza indimenticabile per voi e i vostri piccoli!