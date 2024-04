Tornei di Blackjack in Italia: News

Il Blackjack è un tipico gioco da casinò che risulta anche tra i più popolari. Inoltre è molto impegnativo, emozionante e consente ai giocatori di mettere in atto abilità e strategie. Per tale motivo, ogni anno nel mondo vengono organizzati dei tornei online che danno loro l’opportunità di realizzare ottimi profitti, visto che ci sono montepremi fissi. In Italia ad esempio si svolge con cadenza annuale quello del Casinò di Venezia. In questo antico e astorico sito per il gioco d’azzardo, sono tantissimi gli appassionati che si sfidano con abilità e mettendo in pratica le loro migliori strategie.

Il boom dei tornei di blackjack in Italia

Grazie a Internet, tutti coloro che risiedono in Italia e che amano i giochi con le carte, hanno la possibilità di divertirsi in modo del tutto nuovo partecipando ai vari tornei che vengono organizzati con cadenza annuale. Inoltre hanno l’opportunità di adottare qualche blackjack strategia se la loro scelta ricade proprio su un torneo che lo prevede e che offrono interessanti spunti in termini di esperienza. Il torneo di blackjack più popolare in Italia è quello che si svolge ogni anno nel mese di marzo a Ca’ Noghera ossia nella sede storica del Casinò di Venezia. Al vincitore vengono garantiti 20.000 euro in fiches vip non convertibili e le modalità di iscrizione sono presenti sull’omonimo sito web.

Le principali regole dei tornei di blackjack in Italia

Le regole del Blackjack in occasione dei tornei sono le stesse che si adottano in tutti gli angoli del mondo quando si tratta della versione classica. I giocatori infatti devono competere contro il banco, ma anche con gli altri partecipanti al gioco in quanto quest’ultimo si svolge in modalità multiplayer. Il loro obiettivo primario è di ottenere quante più fiches possibile poiché il maggior numero nel torneo ne determina il vincitore. A seconda del tipo di torneo, può tuttavia essere previsto uno o più round e anche il tempo di ognuno o il numero di mani possono variare.

Durante la sessione, i giocatori come da prassi devono prendere le loro decisioni in base al totale dei punti che si ritrovano tra le mani e in relazione alla carta che il banco scopre sul tavolo. Ogni torneo viene concluso con tempistiche e modalità diverse; infatti, per esempio, se i giocatori prendono a uno a eliminazione diretta, come si evince dalla definizione stessa, se hanno il minor numero di fiches devono abbandonare la gara . Prima di partecipare a un torneo di blackjack, ogni utente deve comunque sempre controllare i termini e condizioni dell’evento per evitare spiacevoli sorprese proprio dal punto di vista del regolamento.

Le migliori strategie da adottare nei tornei di blackjack

Quando si prende parte a tornei di blackjack online, come quello indetto in Italia con cadenza annuale dai gestori del casinò di Venezia, è essenziale in primis disporre di un buon bankroll in modo da poter acquistare il numero di fiches necessarie. In secondo luogo è da considerare è che i giocatori dei tornei di blackjack, almeno quelli di successo , hanno una buona familiarità con la strategia di base. Questo perché spesso devono apportare modifiche ad alcune di quelle standard per ottenere un vantaggio sui loro avversari. Un esempio in merito è quello di raddoppiare di meno in determinate situazioni, che non è mai una buona idea nel blackjack con banco in casa secondo la strategia di base.

Anche concentrarsi sul battere gli altri giocatori e non il banco è un’altra strategia da adottare quando si prende parte a un tornei online di blackjack. Infine se ad esempio, si effettua la scommessa minima e gli altri giocatori optano per una massima, conviene fare il tifo affinché il dealer vinca il tavolo con una mano alta, poiché perdere meno è la stessa cosa che vincere di più. Da come si evince in base a quanto sin qui descritto, partecipare a un torneo di blackjack è bello ed interessante ma anche farsi trovare pronti con le migliori strategie è altresì importante.