Rapina in viale Umbria. Vittima una donna di 80 anni

Ieri mattina intorno alle 10 una donna di 80 anni è stata rapinata della borsa mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo del supermercato Esselunga di viale Umbria, a Milano. Mentre stava caricando la spesa sull’auto, un uomo vestito di nero le ha puntato contro una pistola. Si è fatto consegnare la borsa ed è fuggito.

In preda al panico, la signora non ha potuto reagire. Invece di chiamare il 112, o perlomeno i figli, è tornata a casa. Solo quando ha raccontato alla figlia cosa era successo, lei è riuscita a convincerla a tornare sul posto, nel parcheggio, e a chiamare finalmente il 112. La poverina, ancora sotto choc, non è stata però in grado di dare una descrizione dell’ uomo e ormai era passata un’ora e mezza dai fatti. Chissà dove era già andato il rapinatore. L’ultima speranza è quella di trovarlo e riconoscerlo nelle immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Importante chiamare subito aiuto

È importante, in questi casi, chiamare i soccorsi subito dopo l’allontanamento del rapinatore. Infatti con la sola descrizione dell’abbigliamento oppure con l’indicazione della direzione presa dal rapinatore le forze dell’ordine sono in grado di rintracciarlo, trovarlo in possesso della refurtiva e arrestarlo in flagranza di reato. Le pattuglie e le radiomobile sono facilitate anche dal fatto che difficilmente i rapinatori sono alle prime armi. Quasi sempre sono personaggi che conoscono bene e quando li trovano nella zona dove è avvenuta una rapina, ne sono al 90% i colpevoli.

