Incidente stradale. Investita da un’auto, vola addosso ad un ciclista

Un assurdo incidente stradale è successo questa mattina alle 111.20 circa all’altezza del numero civico 26 in via General Cantore a Inverigo, in provincia di Como. Un veicolo, di cui non si sa ancora nulla, ha violentemente in esito una donna di 80 anni che camminava lungo la strada. La signora è volata per diversi metri ed è caduta addosso ad un ciclista di passaggio in quel momento.

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata quasi subito dopo l’incidente, alle 11.26, e ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno trovato la donna con molte ferite e in arresto circolatorio e quindi si è optato per il trasporto, in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale di Erba, in elisoccorso mentre venivano continuate le manovre di rianimazione.

Anche il ciclista si è fatto male. Si tratta di un 32enne che è stato medicato sul posto ma non ospedalizzato. Dei rilievi dell’incidente si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cantú. In questo momento non sappiamo nulla dell’investitore e neppure del veicolo che guidava.

