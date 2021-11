Incendio di un tetto a Villa Cortese

Villa Cortese (Milano). Ieri sera alle 19.45 in via Speroni 19, a Villa Cortese, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si erano sviluppate sul tetto di una casa indipendente. A prendere e diffondere le fiamme è stato un camino.

Promozioni

Sul posto, per dare assistenza ai Vigili del fuoco e ad eventuali feriti o intossicati dal fumo è giunta anche un’ambulanza della Croce Rosa di Legnano. Non c’è stato però bisogno di trasportare nessuno in ospedale.

Promozioni

Un incidente molto comune e pericoloso

Non lo si ripete mai abbastanza. I camini, specie a legna, ma anche quelli delle caldaie, possono essere molto pericolosi se non ben coibentati e se non tenuti perfettamente puliti. Le monachelle? quelle piccole scintille che dal focolare salgaono nel camino sono molto romantiche, ma una volta depositatesi sulle pareti della canna fumaria in numero sufficiente sono pronte a riprendere fuoco e complice il tiraggio del camino stesso, diventano spesso delle fiamme alte, che fuoriescono dal tetto e lo incendiano.

Promozioni

Altre volte è invece l’alta temperatura e la vicinanza di parti infiammabili del tetto con la canna fumaria che porta all’incendio di travi e tegole. In qualunque caso è necessario chiamare i Vigili del fucoo, per fermare e spegnere le fiamme e i danni al tetto possono davvero essere rilevanti.