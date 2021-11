Ossona. La posta è nel caos e le cassette postali bollenti

Ossona. Monta la protesta dei residenti di Ossona contro la gestione della consegna della posta. A pochi giorni dalla scadenza della tari, la fattura non è ancora arrivata in casetta postale. Non solo. Sono in molti a lamentarsi perchè le lettere non arrivano, arrivano in ritardo o sono consegnate a persone diverse. Di chi è la colpa?

Promozioni

La colpa è delle Poste, secondo quanto dicono in paese, perchè continuano a cambiare i postini e a mandare a consegnare le lettere a persone che non conoscono il paese, non sanno leggere i cognomi sulle cassette postali e che non sempre riescono a trovare le caselle stesse. Il risultato sono ritardi di settimane, persone che si trovano in casella la posta destinata ad altri, mentre non hanno idea a chi sia stata consegnata la propria posta. Persone che trovano il foglietto di ritiro delle raccomandate in casella postale, quando erano in casa e nessuno ha suonato il campanello.

Promozioni

Si lamentano su Facebook: “io vedo sempre la stessa postina da un paio di mesi. Sta lì un bel po’ a fissare le cassette della posta. Capisco la difficoltà, ma una volta che non riconosci il nome non lasci la lettera in una cassetta a caso!”.

“La posta la ricevo ogni 15 giorni. Bollette scadute, comunicazioni che dovevano essere urgenti e in più trovo nella casella la striscia di mancata consegna raccomandata quando sono in casa e potrei ritirarmela senza dover far code inutili alla posta”.

“Io trovo in casella posta di altra gente, il bollettino di mancato ritiro (di altri) nella mia cassetta o per terra. Non se ne può più”.

Promozioni

C’è già chi si è lamentato con il Comune, chi con l’Ufficio Postale di Ossona, che comunque non gestisce la consegna delle lettere, perchè è un servizio effettuato dall’Ufficio Centrale di Parabiago. ” Ho chiamato Parabiago, ma non rispondono mai”, dice un’altra residente di Ossona. ” allora ho scritto alla sede centrale delle poste italiane. Aspetto la loro risposta”

Promozioni

Insomma, a Ossona la questione del portalettere non è calda ma bollente. Il disservizio è generalizzato pur essendo uno dei più importanti servizi pubblici. Aspettiamo anche noi una risposta dalla Posta. Spero Me la inviino per email, altrimenti campa cavallo…