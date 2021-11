La Colletta alimentare a scuola. Corbetta: “Istituto San Girolamo Emiliani”

Nel fine settimana abbiamo notato all’esterno dei negozi e dei punti della grande distribuzione alimentare schiere di volontari che hanno aderito alla “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” 2021. Da 25 anni l’evento è promosso dal Banco Alimentare onlus e quest’anno ha visto protagonisti tanti giovani. Tra loro gli studenti della Fondazione “Istituto San Girolamo Emiliani” di Corbetta e le loro famiglie.

Promozioni

Materialmente, la raccolta è stata fatta da un gruppo ristretto degli alunni della secondaria di primo grado, “I Cavalieri del Gral”, ma di fatto ha interessato tutti i bambini e ragazzi che frequentano la scuola con le rispettive famiglie. L’Istituto accoglie infatti studenti provenienti da tutto il Magentino, Abbiatense ed Altomilanese.

Promozioni

Sia per motivi di sicurezza riferiti al Covid, sia al fatto che i minori avrebbero dovuto stare sotto la tutela di un adulto accompagnatore se il tutto si fosse svolto al di fuori della scuola, la colletta è stata portata avanti all’interno dell’istituto nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 novembre 2021. Gli stessi “Cavalieri” hanno disegnato il volantino dell’evento, che poi hanno consegnato ai compagni di scuola; hanno altresì raccolto i cibi a lunga conservazione. Il tutto grazie al lavoro di squadra della primaria e secondaria di primo grado, nonché dei Professori che si sono fatti carico di supervisionare la colletta.

Promozioni

Sono stati raccolti ben 12 grossi scatoloni di viveri. La colletta, sia per questa che per altre scuole (e per tutti in generale) continua nei prossini giorni. Le informazioni sono disponibili cliccando su cdn.collettaalimentare.it, sito in cui è possibile scaricare e leggere il messaggio del Papa riferito alla “Colletta alimentare 2021”. Nei supermercati infatti, si ritireranno i cibi non degradabili e a lunga conservazione fino al 5 dicembre prossimo (anche con card online) e fino al 10 dicembre prossimo la colletta resterà aperta in versione “spesa online”.