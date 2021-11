Muore 71enne in un incidente. Bornasco, Gualdrasco (Pv)

Spetterà alle forze dell’ordine capire i motivi dell’incidente che si è verificato attorno alle 21.20 di ieri, domenica 28 novembre 2021, a Bornasco (Gualdrasco, Pavia).

Una vettura è uscita fuori dalla carreggiata, in via Cadore 14, sbattendo violentemente contro un ostacolo.

Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica ma per il 71enne a bordo non c’è stato nulla da fare. Ferita anche la donna di 82anni che è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia. Non sono coinvolti altre persone o mezzi.