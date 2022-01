Spari a Milano. Gambizzato a pistolettate in piazza Monte Falterona, San Siro

Ieri notte poco prima delle 20.30, in piazza Monte Falterona, zona San Siro, a Milano, hanno teso un agguato ad un 26enne egiziano, cui hanno sparato diversi colpi i pistola prima di fuggire. Un proiettile lo ha ferito ad una gamba.

Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle volanti della polizia, giunte sul posto in forze pochissimi minuti dopo il fatto. L’egiziano è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza per le rianimazioni e da quello di un’ambulanza della Croce viola di Rozzano. poi è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo alle 21.

Le prima indagini effettuate sul posto dai poliziotti hanno inserito l’agguato e la gambizzazione nell’ambito di questioni legate al traffico di droga che avviene in uno dei quartiere più difficili di Milano. per ciò che riguarda la sicurezza.