Milano, Viale Monte Ceneri in guerra. Confronto armato fra bande di nordafricani

Milano, zona Cagnola. Viale Monte Ceneri questa notte è diventato il campo di guerra di due bande che si sono prese a coltellate. Da una parte i nordafricani, dall’altra gli egiziani. Il punto esatto è Viale Monte Ceneri 71, tra il cavalcavia e l’entrata del bar Italia 3. Alla fine, all’arrivo delle volanti della questura di Milano, a terra c’erano due egiziani, entrambi di 22 anni, feriti dalle coltellate. Gli altri se la sono data a gambe all’arrivo delle luci blu delle volanti.

Sul posto per i soccorsi c’erano due ambulanze di soccorso avanzato, una ambulanza di base della Croce Viola di Milano e una dell’Emergenza SOS. I 2 feriti sono stati portati in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda e a quello dell’ospedale San Raffaele. Non sono in pericolo di vita.

La polizia sta conducendo le indagini su quanto accaduto. Non sono ancora stati resi noti i particolari, non sappiamo quindi ancora quante erano le persone coinvolte nel confronto armato di coltelli fra i due gruppi. Una delle teorie più probabili, di cui si attende conferma, è che si sia trattato di un regolamento di conti collegati allo spaccio e commercio di droga. Poche ore prima non lontano, in zona san Siro, un altro egiziano era stato ferito a colpi di pistola.