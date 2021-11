Magnago. Efferata rapina in casa. La vittima ha 94 anni

Magnago. E’ successo il 31 ottobre intorno alle 8.30 del mattino. Una donna di 94 anni, ancora molto attiva e che vive da sola, è stata aggredita da un balordo che è entrato in casa. Non diamo i riferimenti della vittima o la via in cui abita per ovvi motivi per la sua sicurezza

Il delinquente la ha afferrata alle spalle, mentre era ancora in pigiama in casa, le ha messo una mano davanti alla bocca e le ha strappato gli orecchini dalle orecchie. Quindi la ha gettata a terra ed è scappato. La donna non riusciva più a rialzarsi, ma fortunatamente non ha perso i sensi ed è riuscita ad afferrare il telefono e a chiamare aiuto. I soccorritori arrivati sul posto con i carabinieri della compagnia di legnano, la hanno portata al pronto soccorso dell’0spedale di Busto Arsizio, in codice verde. Non è in imminente pericolo di vita ma il malvivente le ha rotto il femore, oltre ad averle strappato le orecchie.

Di certo non si può pensare che a 94 anni, danni del genere possano guarire senza lasciare tracce. Solo settimana scorsa due sudamericani sono stati catturati per aver ucciso, sempre durante una rapina, Fernanda Cocchi, 90 anni, che viveva sola, in via Ponte Seveso a Milano. La signora di Magnago è stato solo un po’ più fortunata di Fernanda Cocchi.

Su questa efferata rapina stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano. Intanto che trovano il colpevole, (e lo trovano di sicuro), però, la belva che ha commesso la rapina è libera e pericolosa, ed è necessario alzare il livello di attenzione segnalando ai carabinieri ogni movimento sospetto.

