Omicidio di Fernanda Cocchi. Presi i 2 assassini. Ecco chi sono e cosa hanno fatto

Sono ambedue accusati di aver commesso l’omicidio durante una rapina. Seguiranno aggiornamenti con notizie delle indagini in questo articolo.

Si tratta di due sudamericani. Un ecuadoriano di 22 anni e un peruviano di 44 anni, entrambi con precedenti di polizia. Dalle indagini della Squadra Mobile milanese, con il supporto delle prove fornite dai rilievi della polizia scientifica, è risultato che il peruviano 44enne aveva saltuari contatti con la signora Cocchi. I due sono stati trovati in possesso di alcuni effetti personali della vittima.

Milano . Omicidio di Fernanda Cocchi. E’ appena arrivata in redazione la notizia che la polizia di Stato ha fermato 2 uomini che ritiene responsabili della morte della sarta 90enne uccisa nella sua casa di via Ponte Seveso 26, giovedì 28 ottobre.

