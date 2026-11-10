La Spada degli Insubri. Roma, il nemico: la straordinaria epopea degli Insubri nel nuovo romanzo di Daniele Crivelli

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C’è una storia antica, profondamente legata alla Lombardia, che merita di essere raccontata anche dalla parte di chi ha combattuto contro Roma. È quella degli Insubri, il popolo celtico che abitava una parte della Gallia Cisalpina e che si oppose all’espansione delle legioni romane. A riportarla al centro della narrazione è Daniele Crivelli con La Spada degli Insubri – L’epopea della guerra di Annibale e dei Celti cisalpini contro Roma, il primo volume di una trilogia storica che promette avventura, battaglie, passioni e una prospettiva decisamente originale su uno dei periodi più affascinanti dell’antichità.

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Il romanzo prende avvio nel 226 avanti Cristo, quando le popolazioni celtiche dell’Italia settentrionale si trovano a fronteggiare la crescente potenza romana. Al centro del racconto c’è Caraudis, giovane principe degli Insubri, destinato ad attraversare gli anni della sconfitta, dell’occupazione e della perdita dei propri affetti. La sua vicenda personale si intreccia con quella di un popolo che non vuole rinunciare alla libertà e alla propria identità. Dalla battaglia di Talamone fino alla prospettiva di un’alleanza con Cartagine, il romanzo accompagna il lettore verso una delle grandi svolte della storia antica.

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⚔️ La guerra raccontata attraverso gli occhi di chi ha resistito a Roma

La scelta più interessante di Crivelli è proprio quella di cambiare il punto di osservazione. Siamo abituati a conoscere le guerre dell’antichità attraverso le imprese di Roma, i suoi comandanti e le sue conquiste. Qui, invece, sono i Celti a occupare il centro della scena. La loro cultura, il rapporto con la terra, le alleanze, le rivalità e la resistenza all’espansione romana diventano il cuore di una narrazione che restituisce visibilità a un popolo troppo spesso ricordato soltanto come avversario delle legioni. È un’impostazione affascinante, che permette di guardare a vicende conosciute da un’angolazione diversa.

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La guerra non è soltanto una successione di battaglie, ma anche uno scontro tra culture, visioni del mondo e aspirazioni. Le vicende di Caraudis diventano così il filo conduttore di un racconto che unisce il destino individuale alla grande storia. Particolarmente suggestiva è la missione che porta il protagonista, accompagnato dal bardo Niolma e dal capitano Ducaros, ad attraversare le Alpi per raggiungere Annibale Barca. È il momento in cui la lotta degli Insubri entra nell’orizzonte della Seconda guerra punica e il destino della Gallia Cisalpina si intreccia con quello del Mediterraneo.

📖 Daniele Crivelli, l’esperienza militare al servizio della narrazione

Dietro questo progetto letterario c’è un autore con una conoscenza della tattica militare che va oltre lo studio dei libri. Daniele Crivelli, nome letterario scelto dallo scrittore, ha raccontato la propria esperienza di guerra nel precedente Il sangue alle ginocchia, pubblicato nel 2018. Un’opera autobiografica dedicata agli anni trascorsi come volontario nell’esercito croato durante il conflitto nell’ex Jugoslavia. È un’esperienza che conferisce al suo percorso di scrittore una caratteristica particolare. Chi ha conosciuto direttamente la realtà dei combattimenti può osservare le decisioni militari, i rapporti tra gli uomini e le conseguenze della guerra da una prospettiva diversa rispetto a chi li ha studiati soltanto sui documenti.

Con La Spada degli Insubri, Crivelli trasferisce questa sensibilità in un contesto storico lontanissimo, quello dell’antichità. La sua passione per la storia militare e la conoscenza delle strategie di combattimento costituiscono le basi di un progetto narrativo ambizioso, nel quale l’accuratezza della ricostruzione storica e la forza dell’avventura sono chiamate a procedere insieme.

🏔️ Dall’Insubria alle Alpi, una grande storia da riscoprire

Il fascino del romanzo risiede anche nella vicinanza geografica degli avvenimenti. L’Insubria non è una terra lontana: è parte della storia dei territori nei quali oggi viviamo. Prima delle città, delle strade e dei confini che conosciamo, queste terre sono state teatro di scontri decisivi, alleanze e trasformazioni che hanno contribuito a determinare il futuro dell’Italia settentrionale. Il progetto di Crivelli ha quindi un merito particolare: riportare l’attenzione su una parte delle nostre radici storiche attraverso il linguaggio del romanzo, capace di avvicinare anche chi normalmente non legge saggi di storia antica. A completare la presentazione dell’opera contribuiscono le illustrazioni di Serena Bianchi, a partire dalla copertina, con una suggestiva scena di cavalieri in marcia tra le montagne, dominata dall’immagine di una spada e di un elmo. Un’immagine che introduce immediatamente il lettore all’atmosfera epica del racconto.

Dove trovare il libro

La Spada degli Insubri si presenta come una proposta particolarmente interessante per gli appassionati di romanzi storici, di storia militare e delle civiltà che hanno abitato l’Italia prima della conquista romana. Ma anche per chi vuole semplicemente ritrovare il piacere di avvicinarsi al passato attraverso una grande avventura. Il primo volume apre la trilogia dedicata alla Seconda guerra punica vista attraverso gli occhi dei Celti. E le premesse sono di quelle che fanno desiderare di seguire Caraudis ben oltre l’ultima pagina. Il libro è disponibile su Amazon in formato cartaceo e digitale, a questo link.

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