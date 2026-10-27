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Viadana, furto in un negozio: rubati soldi e sigarette

Redazione CNNZ
Viadana,furto,sigarette. Viadana, furto in un negozio: rubati soldi e sigarette - 27/10/2026
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A Viadana i Carabinieri stanno indagando su un furto commesso nella notte all’interno di un esercizio commerciale. I militari della Stazione sono intervenuti il 26 ottobre per il sopralluogo dopo che ignoti avevano forzato la porta d’ingresso del negozio. Una volta all’interno, i ladri hanno portato via circa 200 euro dal registratore di cassa e diverse stecche di sigarette, per un valore complessivo indicato in circa 2mila euro. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.

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