Viadana, furto in un negozio: rubati soldi e sigarette
A Viadana i Carabinieri stanno indagando su un furto commesso nella notte all’interno di un esercizio commerciale. I militari della Stazione sono intervenuti il 26 ottobre per il sopralluogo dopo che ignoti avevano forzato la porta d’ingresso del negozio. Una volta all’interno, i ladri hanno portato via circa 200 euro dal registratore di cassa e diverse stecche di sigarette, per un valore complessivo indicato in circa 2mila euro. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.