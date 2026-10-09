Robecchetto con Induno, riapre l’ufficio postale: arrivano passaporti e servizi della PA

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Ha riaperto a Robecchetto con Induno l’ufficio postale di piazza della Libertà dopo i lavori realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede è stata rinnovata negli spazi destinati al pubblico e ora consente di accedere allo sportello anche ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione, compresa la richiesta e il rinnovo del passaporto.

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Gli interventi hanno riguardato gli arredi e la sala dedicata alla clientela, con la realizzazione di una corsia per persone ipovedenti, un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni indicate da Poste Italiane come a basso impatto ambientale. È stato inoltre installato uno sportello ribassato, utilizzabile sia per i tradizionali servizi postali sia per quelli della Pubblica Amministrazione.

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Tra i servizi disponibili figurano i certificati anagrafici e alcune prestazioni INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello OBIS M. Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è inoltre possibile presentare direttamente allo sportello la documentazione per richiedere o rinnovare il passaporto, senza recarsi in Questura. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

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L’ufficio postale di Robecchetto con Induno è tornato operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Il progetto Polis interessa, secondo Poste Italiane, circa 7mila uffici postali italiani nei comuni con meno di 15mila abitanti.

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