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Milano, Crescenzago. 92enne spinta a terra e rapinata della catenina: fermato un 27enne

Redazione CNNZ
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A Crescenzago, Milano, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 27enne romeno, ritenuto responsabile della rapina ai danni di una donna di 92 anni avvenuta il 29 settembre nella zona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Villa San Giovanni, la signora stava rientrando nella propria abitazione, ed era sola, quando un giovane l’ha raggiunta alle spalle, e l’ha spinta con violenza facendola cadere a terra all’interno dell’androne del palazzo, e le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal figlio della vittima, che la ha soccorsa.

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L’efferatezza e la violenza usata ai danni di una signora d’età ha scandalizzato il quartiere. I poliziotti hanno analizzato le immagini delle telecamere dello stabile e degli esercizi commerciali della zona, ricostruendo gli spostamenti del rapinatore e individuando alcune caratteristiche fisiche e diversi tatuaggi che potevano confermarne l’identità. Nell’ambito dei servizi antirapina disposti dalla Questura, gli agenti hanno concentrato le ricerche in un’area ritenuta frequentata dall’indagato. Nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre, intorno alle 16.30, hanno individuato un uomo nei pressi del percorso ciclopedonale di via Idro. Il 27enne è stato accompagnato al Commissariato per l’identificazione. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, la 92enne lo ha successivamente riconosciuto nell’album fotografico come l’uomo che l’aveva rapinata.

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