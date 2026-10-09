Polizia Postale, operazione “Upriver”: 7 arresti e oltre 100mila file sequestrati

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La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione contro lo scambio online di materiale pedopornografico, con sette arresti in flagranza e altre sette persone denunciate tra Lombardia, Veneto e Toscana. L’operazione, denominata “Upriver”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. L’indagine è partita nel 2025 nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia e ha permesso di monitorare diversi canali online utilizzati per la distribuzione e lo scambio di immagini e video di pornografia minorile.

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👮 Due arresti nel Milanese, sequestrati oltre 100mila file

Al termine delle perquisizioni sono state arrestate sette persone di età compresa tra 38 e 78 anni. Due arresti sono avvenuti nella provincia di Milano, due in quella di Bergamo, uno nella provincia di Varese, uno nel Vicentino e uno a Firenze. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, le persone arrestate sono state trovate in possesso di un’ingente quantità di materiale di sfruttamento sessuale minorile.

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Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 100mila file tra immagini e video, oltre a circa trenta dispositivi tra smartphone, tablet, computer e hard disk. La quantità complessiva di materiale informatico acquisito supera i 26mila gigabyte. All’attività hanno partecipato più di 60 operatori della Polizia Postale appartenenti ai Centri Operativi e alle Sezioni Operative di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e Firenze.

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