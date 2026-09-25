Milano, cocaina e oltre 4mila euro in contanti: arrestato 57enne

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di cinque involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 22,30 grammi, e di 4.350 euro in contanti. Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.

Redazione CNNZ

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