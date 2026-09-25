Milano, cocaina e oltre 4mila euro in contanti: arrestato 57enne
Milano, un 57enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato fermato ieri pomeriggio in via Antonio di Rudinì dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Ticinese, impegnati in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di cinque involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 22,30 grammi, e di 4.350 euro in contanti. Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.