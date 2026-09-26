Ossona, doppio assalto ai bancomat: esplosioni alla BPM e alle Poste

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Tre forti esplosioni hanno svegliato Ossona nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre. I ladri hanno colpito i due diversi sportelli ATM del paese: il bancomat Banco BPM di piazza Litta e quello dell’ufficio di Poste Italiane in via Francesco Baracca. Le tre esplosioni sono state avvertite nell’arco di circa un minuto: la prima intorno alle 3.53, la seconda una ventina di secondi dopo e la terza verso le 3.54. I due assalti risultano quindi sostanzialmente contemporanei. Non è ancora possibile attribuire con certezza ciascuna deflagrazione a uno dei due sportelli né stabilire, sulla base degli elementi disponibili, quanti fossero gli autori e quali mezzi abbiano utilizzato, ma erano almeno due squadre con almeno due auto.

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La posta e la banca

Entrambi gli sportelli automatici sono pesantemente danneggiati. Nelle immagini scattate dopo le esplosioni si vedono pannelli divelti, parti metalliche deformate, frammenti e detriti sparsi sul marciapiede e sulla sede stradale. Il bancomat delle Poste appare sventrato nella parte frontale, mentre alla Banco BPM l’esplosione ha interessato anche l’area della banca immediatamente retrostante allo sportello, con elementi della struttura interna e degli arredi finiti a terra. Danni anche al negozio a fianco, la Casa del fiore: l’insegna rotta, la vetrata esplosa e alcuni oggetti delicati in vendita che, cadendo a terra, si sono rotti.

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La tecnica utilizzata appare compatibile con modalità già viste in altri assalti agli sportelli automatici, quella della marmotta collegata alla batteria dell’auto, ma la dinamica precisa dovrà essere stabilita attraverso gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso e i carabinieri della stazione di Corbetta. Non è ancora stato quantificato il denaro portato via nei due assalti. Gli accertamenti dovranno chiarire anche l’entità complessiva dei danni e ricostruire con precisione la sequenza dell’azione. Infatti Ossona è piena di telecamere e di varchi stradali.

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Aggiornamenti

Man mano che si raccoglievano le notizie in piazza, si è avuta una più chiara visione di quanto è successo questa notte. Ci sono stati tantissimi testimoni e il 112 è stato avvisato immediatamente. I ladri sono arrivati in piazza Litta con una grossa macchina scura, e hanno minacciato alcuni ragazzi che stazionavano facendo il solito casino di tutti i week end. I ragazzi, di solito così arroganti con i residenti che chiedono loro di far meno rumore, hanno messo la coda fra le gambe e, con i loro “cuor di leone”, se ne sono andati. I ladri, divisi in due gruppi, hanno prima fatto saltare in aria il bancomat delle Poste in via Baracca, con la tecnica della marmotta.

Pochi secondi dopo hanno fatto saltare, con due esplosioni ravvicinate, il bancomat della BPM in piazza Litta. Hanno anche tagliato i fili della telecom nella cabina all’angolo con via Padre Pio, pensando così di mettere fuori uso gli allarmi, i telefonini e dle telecamere. Si vede che non conoscono la tecnica del WI Fi. In piazza ci sono diverse telecamere, sia pubbliche sia private, e la scena del furto è sicuramente stata ripresa in tutta la sua interezza. Anche nei pressi della Posta c’è una telecamera pubblica e numerose private.

Senza contare che molta gente è uscita sui balconi, si è affacciata alla finestra ed è scesa in strada.

La via di fuga

La via di fuga è stata subito indicata. Hanno preso la via padre Giuliani contromano, sgommando poi la via parco delle rimembranze e sono passati sotto il varco per la rilevazione delle targhe di viale Europa. Sicuramente le auto usate saranno state rubate nei paesi intorno, o forse in quelli toccati dall’autostrada Milano -Torino, che quasi sicuramente hanno preso durante la fuga, passando sotto altre telecamere. Fra descrizioni dei testimoni, conoscenza della tipologia di ladro, che non è sicuramente sconosciuto alla giustizia, c’è molto materiale. Chissà cosa li ha fatti sentire così sicuri di cavarsela dopo una cosa del genere.

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