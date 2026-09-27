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«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

Milano città metropolitanaMagenta

Magenta, identificato l’uomo morto sotto il treno: era un padre di famiglia residente in città

Reda zione
Treno. Foto di repertorio
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Ha un nome l’uomo morto lunedì sera a Magenta dopo essere stato travolto da un treno. Fino a venerdì la sua identità era rimasta sconosciuta, ci si preparava all’idea che sarebbe stato difficile dargli un nome. Non è stato così e nella mattinata di venerdì 25 settembre è stato riconosciuto dalla moglie, che ne aveva denunciato la scomparsa. Si tratta di un cittadino polacco residente a Magenta, di circa 40 anni, padre di due bambini piccoli. La dinamica dell’accaduto viene ricondotta a un gesto volontario. Nei giorni successivi all’investimento erano proseguiti gli accertamenti necessari per riuscire a restituire all’uomo la sua identità e rintracciare i familiari.

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Il recupero della salma, dopo l’incidente ferroviario, era stato particolarmente complesso dal punto di vista tecnico. Nonostante le difficoltà dell’intervento, il corpo è già stato riconsegnato alla famiglia. Il Comune di Magenta si farà carico delle spese per il funerale e degli altri costi connessi. Si chiude così almeno la fase dolorosa dell’incertezza.

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