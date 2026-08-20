Ossona, con A.D.E.L. a Villa Litta arriva “Fiori calpestati”: la mostra fotografica di Simona Foi

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A Ossona, domenica 23 e lunedì 24 agosto Villa Litta ospita “Fiori calpestati”, il progetto fotografico curato da Simona Foi e realizzato con alcune ragazze dell’associazione Non Solo Moda. La mostra, proposta a Ossona in collaborazione con ADEL – Associazione Donne Eternamente Libere, sarà visitabile dalle 8 alle 19 nelle due giornate e porta in paese un percorso di 19 scatti dedicato alle ferite invisibili, alla dignità e alla possibilità di rinascere.

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Il progetto nasce dalla collaborazione tra Simona Foi e alcune ragazze di Non Solo Moda, associazione di Valentina Giacalone e Filomena Cervo impegnata contro bullismo e cyberbullismo. Nei ritratti sono i fiori a diventare il filo conduttore: simboli di vita, colore e rinascita, accompagnano immagini che raccontano la delicatezza nascosta, la voce soffocata e una dignità che può essere ferita da parole, sguardi e altre forme di sofferenza invisibile. È questa la descrizione con cui il progetto è stato presentato anche nella rassegna culturale “Vento di Fiume – Voci di donne” promossa dal Comune di Abbiategrasso.

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🌸 Dai fiori calpestati alla possibilità di rinascere

“Fiori calpestati” ha già accompagnato diverse iniziative di sensibilizzazione. Nel novembre 2025 era all’Istituto Einaudi-Da Vinci di Magenta in un percorso contro la violenza di genere: in quell’occasione il progetto è stato presentato da Non Solo Moda con gli scatti di Simona Foi, su proposta di ADEL. Nel luglio 2026, la mostra è stata portata anche a Gerenzano durante “Un solo ritmo per sensibilizzare”, evento dedicato all’inclusione e al contrasto della violenza e delle discriminazioni. Per Simona Foi la fotografia diventa così uno strumento per raccontare persone e temi sociali. Nel giugno 2026 la fotografa ha firmato anche gli scatti di “Vediamoci qui”, mostra fotografica tattile ospitata alla Galleria Civica di Monza e dedicata alle attività dei soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Monza e Brianza. L’esposizione era composta da 22 pannelli fotografici e quattro pannelli tattili, dotati di QR code tattile per la descrizione delle immagini.

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👩 ADEL porta la mostra a Ossona

Ad accompagnare “Fiori calpestati” a Villa Litta è ADEL – Associazione Donne Eternamente Libere, realtà con sede a Ossona che promuove iniziative dedicate alle donne e si rivolge anche a chi arriva da altri Comuni. La collaborazione con Non Solo Moda non è nuova: le due associazioni hanno già condiviso iniziative dedicate al bullismo, alle sue conseguenze e alla necessità di restituire voce e valore alle persone che ne sono state colpite. Anche “Fiori calpestati” è già entrato in questo percorso comune. L’appuntamento di Ossona è quindi per domenica 23 e lunedì 24 agosto a Villa Litta. Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, la mostra sarà visitabile dalle 8 alle 19.

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