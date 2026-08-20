Novara, difesa personale per le donne: due serate gratuite l’8 e 10 settembre con la Guardia Nazionale odv

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A Novara due serate gratuite dedicate alle donne per imparare a prevenire le situazioni di rischio e conoscere i principi della difesa personale. La sezione regionale piemontese della Guardia Nazionale ODV organizza per martedì 8 e giovedì 10 settembre due incontri informativi aperti alle donne di ogni età. L’appuntamento è al Centro E.Motions, in corso della Vittoria 18, dalle 20.30 alle 22.30. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati ed è quindi necessario manifestare il proprio interesse agli organizzatori.

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Non si parlerà soltanto di come reagire a un’aggressione. Una parte importante degli incontri sarà dedicata alla prevenzione e alla capacità di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose prima che degenerino. Gli organizzatori affronteranno scenari che possono presentarsi nella quotidianità: per strada, nelle aree urbane ed extraurbane, sui mezzi pubblici e negli altri luoghi frequentati ogni giorno.

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🛡️ Prevenire prima ancora di doversi difendere

Le due serate seguono la formula utilizzata dalla Guardia Nazionale nei propri corsi da oltre dieci anni. L’obiettivo dichiarato è fornire alle partecipanti informazioni e indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza le situazioni di rischio. Gli incontri dell’8 e del 10 settembre possono quindi essere un’occasione anche per chi non ha mai frequentato un corso di difesa personale e vuole semplicemente capire da dove cominciare. Non sono indicati limiti di età e la partecipazione è aperta a tutte le donne. La gratuità permette inoltre di avvicinarsi all’argomento senza sostenere costi: bastano due serate, dalle 20.30 alle 22.30, per ascoltare gli esperti e conoscere l’approccio proposto dalla Guardia Nazionale.

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📍 Due incontri gratuiti, ma i posti sono limitati

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al Centro E.Motions di corso della Vittoria 18 a Novara. Il primo è in programma martedì 8 settembre, il secondo giovedì 10 settembre, sempre dalle 20.30 alle 22.30. La Guardia Nazionale sottolinea che la capienza è limitata e invita quindi le donne interessate a segnalare in anticipo la propria partecipazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli organizzatori in privato attraverso i loro canali social oppure telefonare al 338 1900487. L’iniziativa è libera e gratuita: un elemento che gli organizzatori vogliono sottolineare proprio per consentire al maggior numero possibile di donne di avvicinarsi ai temi della prevenzione, della sicurezza personale e della gestione delle situazioni di pericolo.

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