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Milano, violenza sessuale su una turista a Calvairate: 25enne in carcere

Redazione CNNZ
violenza su una donna. Immagine di repertorio
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Una turista colombiana di 21 anni è stata oggetto di violenza sessuale a Milano, nel quartiere Calvairate, dopo aver accettato l’aiuto di un uomo incontrato mentre cercava il suo ostello. I Carabinieri hanno ora eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origine peruviana, gravemente indiziato di violenza sessuale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano su richiesta della Procura della Repubblica.

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I fatti risalgono alla notte del 9 agosto. La giovane, in vacanza in Italia, si è trovata in difficoltà perché il cellulare era scarico e non riusciva a rintracciare l’ostello che aveva prenotato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 25enne si è offerto di aiutarla e l’ha accompagnata in un appartamento nel quartiere Calvairate. Una volta all’interno, l’uomo l’avrebbe aggredita fisicamente e minacciata, costringendola a subire atti sessuali. La ragazza è riuscita ad approfittare di un momento di distrazione dell’uomo per fuggire dall’abitazione e raggiungere la strada. Arrivata al capolinea di un tram, ha chiesto aiuto all’autista, che ha immediatamente chiamato i Carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, hanno individuato l’appartamento e identificato il 25enne. La notizia è stata resa pubblica soltanto dopo l’esecuzione della misura cautelare, anche per tutelare la riservatezza della giovane vittima durante le prime fasi dell’indagine. Il 25enne resta gravemente indiziato del reato contestato: la responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

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