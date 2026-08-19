News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

InverunoMilano città metropolitana

Inveruno, l’ufficio postale cambia volto: dal passaporto ai certificati anagrafici

Redazione CNNZ
Inveruno,poste italiane. Inveruno, l’ufficio postale cambia volto: dal passaporto ai certificati anagrafici - 19/08/2026
Letture: 1.001

A Inveruno l’ufficio postale sarà interessato dal 24 agosto dai lavori del progetto Polis, con l’obiettivo di ampliare i servizi disponibili e migliorare gli spazi destinati al pubblico. L’intervento di Poste Italiane rientra nel programma dedicato ai Comuni con meno di 15mila abitanti e prevede la riorganizzazione degli ambienti, l’installazione di nuovi arredi e altri interventi finalizzati a rendere più agevole l’accesso ai servizi. Durante i lavori l’ufficio resterà chiuso e, salvo variazioni, la riapertura è prevista entro la fine di ottobre.

Inserzioni

Al termine dell’intervento, oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, nello sportello di Inveruno sarà possibile accedere anche ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione. Poste Italiane indica, tra quelli previsti, i servizi Inps, quindici certificati anagrafici e di stato civile e l’avvio delle pratiche per la richiesta del passaporto. Per tutto il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio postale di Cuggiono, in largo Europa 2/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La sede dispone inoltre di uno sportello Atm Postamat attivo 24 ore su 24

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire