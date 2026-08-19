Inveruno, l’ufficio postale cambia volto: dal passaporto ai certificati anagrafici

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A Inveruno l’ufficio postale sarà interessato dal 24 agosto dai lavori del progetto Polis, con l’obiettivo di ampliare i servizi disponibili e migliorare gli spazi destinati al pubblico. L’intervento di Poste Italiane rientra nel programma dedicato ai Comuni con meno di 15mila abitanti e prevede la riorganizzazione degli ambienti, l’installazione di nuovi arredi e altri interventi finalizzati a rendere più agevole l’accesso ai servizi. Durante i lavori l’ufficio resterà chiuso e, salvo variazioni, la riapertura è prevista entro la fine di ottobre.

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Al termine dell’intervento, oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, nello sportello di Inveruno sarà possibile accedere anche ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione. Poste Italiane indica, tra quelli previsti, i servizi Inps, quindici certificati anagrafici e di stato civile e l’avvio delle pratiche per la richiesta del passaporto. Per tutto il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio postale di Cuggiono, in largo Europa 2/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La sede dispone inoltre di uno sportello Atm Postamat attivo 24 ore su 24

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