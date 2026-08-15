Buon Ferragosto 2026

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A Ossona, nell’Ovest Milanese e ovunque ci stiate leggendo, oggi è Ferragosto. Una giornata da dedicare alle persone, al riposo e a qualche momento di leggerezza. C’è chi è già in vacanza, chi partirà soltanto per una gita, chi ha organizzato il pranzo con amici e parenti e chi, invece, trascorrerà il 15 agosto a casa. Ci sono poi quelli che anche oggi sono al lavoro: nelle forze dell’ordine, nei servizi di soccorso, negli ospedali, nei vigili del fuoco e in tutte quelle attività che non possono fermarsi nemmeno nei giorni di festa.

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Per una volta, però, possiamo lasciare da parte cronaca, traffico, problemi e discussioni e concederci un augurio semplice. Che sia un Ferragosto sereno, magari con qualcosa di buono da mangiare, persone piacevoli accanto e qualche ora senza guardare troppo l’orologio. Anche Co Notizie News Zoom continua a tenere gli occhi aperti sul territorio, ma oggi lo facciamo con un sorriso in più. Buon Ferragosto a tutti voi, alle vostre famiglie e a chiunque oggi abbia semplicemente voglia di godersi un pezzo d’estate.

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