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Luino, 40 visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno il 3 novembre

Redazione CNNZ
Luino,Visite gratuite,Tumore al seno. Luino, 40 visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno il 3 novembre - 16/10/2026
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A Luino martedì 3 novembre saranno disponibili 40 visite senologiche gratuite per le donne residenti, con un camper sanitario che sarà posizionato davanti a Palazzo Verbania. L’iniziativa è promossa da CCR Insieme ETS, mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nell’ambito del progetto “Ottobre non solo in rosa” dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione oncologica. Il Camper della Salute sarà nel parcheggio di viale Dante Alighieri 5 dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.30. Le visite sono gratuite ma devono essere prenotate chiamando CCR Insieme ETS al numero 331 7511341. La visita senologica non sostituisce la mammografia e gli altri esami previsti in base all’età e ai fattori di rischio, ma rappresenta un’occasione per effettuare un controllo specialistico e valutare eventuali situazioni che richiedano ulteriori approfondimenti.

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L’appuntamento arriva poco dopo l’ingresso a Luino della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che ha scelto la prevenzione sanitaria come una delle prime iniziative rivolte alla comunità locale. «Non abbiamo atteso di consolidare negli anni la nostra presenza per cominciare a restituire valore alla comunità», ha spiegato il presidente della banca Roberto Scazzosi. Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme ETS, ha ricordato invece l’importanza della diagnosi precoce nella prevenzione del tumore al seno e l’utilità di avvicinare i controlli alle cittadine anche attraverso un presidio sanitario mobile. Le 40 visite del 3 novembre sono aperte alle residenti e saranno effettuate esclusivamente su prenotazione.

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