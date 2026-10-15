Milano Centrale, controlli interforze: 322 persone identificate e 11 accompagnate in Questura

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Nuovo servizio straordinario interforze nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre a Milano, nell’area della Stazione Centrale e nelle strade circostanti. L’operazione, coordinata dalla Prefettura, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, con il supporto dei NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria e Polizia Locale. I controlli hanno interessato la stazione, piazza Duca d’Aosta, via Vitruvio, via Tadino, via Benedetto Marcello, via Pisani, piazza IV Novembre, piazza Luigi di Savoia, via Sammartini e le vie limitrofe, estendendosi anche verso piazzale Oberdan, i Bastioni di Porta Venezia, via San Gregorio, via Vittorio Veneto e piazza della Repubblica.

Inserzioni

Nel corso del servizio sono state identificate 322 persone e controllati 61 veicoli, con diverse contravvenzioni per violazioni del Codice della strada. Le verifiche hanno riguardato anche sei esercizi commerciali, tutti sanzionati per irregolarità di diversa natura. Una persona è stata indagata per reati in materia di immigrazione, mentre 11 cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di identificazione. Sono state inoltre sequestrate sostanze stupefacenti di diverso tipo, che la Prefettura definisce in «rilevanti quantitativi» senza indicarne peso e tipologia. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle zone frequentate da persone senza fissa dimora. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha confermato che la Stazione Centrale e le aree circostanti restano una priorità per i servizi di prevenzione e controllo del territorio.

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