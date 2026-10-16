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San Giorgio Bigarello, sull’autobus vicino alla ex nonostante il divieto: arrestato 45enne

Redazione CNNZ
San Giorgio Bigarello,sull'autobus con il braccialetto elettronico. San Giorgio Bigarello, sull’autobus vicino alla ex nonostante il divieto: arrestato 45enne - 16/10/2026
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A San Giorgio Bigarello i Carabinieri hanno arrestato un 45enne dopo che il braccialetto elettronico ha segnalato la sua prolungata vicinanza alla ex fidanzata su un autobus di linea. L’allarme è scattato la mattina del 14 ottobre alla centrale operativa della Compagnia di Mantova: il sistema indicava la sovrapposizione tra il dispositivo dell’uomo e quello affidato alla 50enne. Contattata dai militari, la donna ha riferito di trovarsi su un autobus e che a bordo c’era anche l’uomo da lei denunciato. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intercettato il mezzo della linea APAM Mantova-Governolo nella frazione di Cadè. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il 45enne era rimasto a brevissima distanza dalla donna per oltre mezz’ora e per circa 18 chilometri, nonostante l’ordinanza del giudice imponesse una distanza di almeno mille metri. L’allarme del dispositivo era rimasto attivo tanto a lungo che l’autista e alcuni passeggeri avevano pensato a un’anomalia dell’autobus.

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Il 45enne, residente a Serravalle Po, è stato arrestato in flagranza con l’ipotesi di violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento. Su disposizione della Procura di Mantova è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa dell’udienza di convalida. La misura cautelare era stata disposta dopo precedenti vicende che avevano coinvolto l’uomo: secondo quanto riferito dai Carabinieri, a fine agosto era stato arrestato a Ostiglia in seguito alle accuse di violenza sessuale e percosse ai danni dell’ex fidanzata, la stessa donna incontrata sull’autobus. Il giudice aveva quindi disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico. Nei giorni precedenti al nuovo arresto l’uomo era stato inoltre denunciato per la presunta manomissione del dispositivo. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nel processo.

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