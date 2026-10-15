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Sabbioneta, Mantova: due armi ereditate dal nonno non si trovano più: denunciato 43enne

Reda zione
Sabbioneta,mantova,spariti due fucili. Sabbioneta, Mantova: due armi ereditate dal nonno non si trovano più: denunciato 43enne - 15/10/2026
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A Sabbioneta i Carabinieri hanno denunciato un 43enne dopo un controllo sulle armi regolarmente detenute nella sua abitazione: due di quelle che risultavano intestate all’uomo non sono state trovate. La verifica è stata effettuata dai militari della Stazione nell’ambito dei servizi di controllo del territorio concordati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 43enne aveva ereditato le armi dal nonno e nel 2013 si era intestato, tra le altre, una carabina Diana calibro 4,5 e un fucile semiautomatico Bernardelli Flobert calibro 9.

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Durante l’accertamento è emerso che non era più in possesso delle due armi. I Carabinieri lo hanno quindi denunciato all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di omessa custodia di armi. Non è precisato dove siano finite la carabina e il fucile né le circostanze nelle quali l’uomo avrebbe, secondo la sua versione, cessato di averne la disponibilità.

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