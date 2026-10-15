Suzzara, Mantova: non paga 27mila euro di multa. 60enne finisce ai domiciliari per 11 giorni

A Suzzara i Carabinieri hanno arrestato un 60enne residente in città dopo la conversione di una pena pecuniaria non pagata in 11 giorni di detenzione domiciliare sostitutiva. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Suzzara ed è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova. All’origine della misura c’è il mancato pagamento di una multa di 27mila euro. Il comunicato dei Carabinieri non specifica il procedimento dal quale sia derivata la pena pecuniaria né il reato per il quale fosse stata inflitta. Dopo le formalità, il 60enne è stato accompagnato nella propria abitazione, dove dovrà scontare gli 11 giorni di detenzione domiciliare previsti dal provvedimento.

Redazione CNNZ

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