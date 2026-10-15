Marcallo con Casone, Massimo Garavaglia sfida Matteo Salvini e si candida alla guida della Lega

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Massimo Garavaglia, ex sindaco di Marcallo con Casone ed ex ministro del Turismo, si candida alla segreteria della Lega e sfiderà Matteo Salvini al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano. Una candidatura arrivata a sorpresa, praticamente all’ultimo momento, in un congresso destinato soprattutto a verificare e riconfermare la fiducia dei delegati al segretario uscente. L’indiscrezione è emersa martedì sul Foglio, quando Garavaglia aveva ancora parlato della candidatura come di una possibilità. Poco dopo, però, è arrivata la conferma diretta ad Adnkronos: «Sì, mi candido». All’ANSA il senatore ha spiegato anche il significato politico che attribuisce alla sua scelta: «Siamo federalisti e siamo il partito dei territori», rivendicando un’identità della Lega che, secondo Garavaglia, non può essere definita di estrema destra. La candidatura dovrà ora superare il passaggio formale della raccolta delle firme previste dal regolamento congressuale.

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🟢 Da Marcallo alla sfida per la segreteria federale

Garavaglia è un nome particolarmente conosciuto nell’Ovest Milanese. Nato a Cuggiono nel 1968 e residente a Marcallo con Casone, è stato sindaco del paese dal 1999 al 2009. Ha poi ricoperto numerosi incarichi parlamentari e di governo, fino al ministero del Turismo nel governo Draghi. Oggi è senatore e presidente della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Anche la moglie Marina Roma ha guidato Marcallo con Casone, dal 2019 al 2024. Alle amministrative del 2024 è stata sconfitta da Fausto Coatti ed è oggi consigliere comunale e capogruppo della lista Marina Roma Sindaco. È inoltre assessore al Bilancio del Comune di Ossona.

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La decisione di Garavaglia ha sorpreso anche ai vertici lombardi del partito. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, Attilio Fontana e Massimiliano Romeo ritenevano ormai chiuso lo spazio per una candidatura alternativa. Alla comunicazione di Garavaglia avrebbero però risposto: «Perché no? Se te la senti, noi ti appoggiamo». Garavaglia ha confermato pubblicamente di avere parlato della candidatura con Fontana, mentre ANSA riferisce che Fontana e Romeo stanno lavorando anche a una mozione sulla linea politica e sull’organizzazione del movimento.

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🗳️ Un congresso nato per verificare la fiducia a Salvini

Il congresso straordinario era stato annunciato da Salvini il 20 settembre dal palco di Pontida, dopo essere stato accolto da cinque minuti di applausi dei militanti. «Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia», aveva detto il segretario, spiegando di volere una Lega unita e compatta. Massimiliano Romeo aveva definito il congresso «un’occasione di confronto», aggiungendo che la convocazione era il «sintomo che c’è la necessità di rilanciare il partito e riguadagnare la fiducia degli elettori». Il congresso straordinario sarà concentrato sulla fiducia alla leadership e non comporterà il rinnovo del Consiglio federale, che resterà in carica. I delegati non saranno chiamati soltanto a esprimersi sulla conferma di Salvini, ma si troveranno davanti almeno due candidature alla segreteria. Con più candidati il regolamento prevede il voto a scrutinio segreto, e non più quello per alzata di mano.

La candidatura arrivata da Marcallo con Casone ha quindi cambiato il quadro della natura del congresso, portandolo da verifica della fiducia a confronto diretto. Matteo Salvini ha accolto pubblicamente la candidatura senza polemiche: «Bene, più gente c’è che porta idee e meglio è». Il congresso dovrà discutere anche la linea politica, le istanze provenienti dal Nord, il federalismo e l’autonomia, mentre è previsto un aggiornamento del simbolo del partito. Le mozioni approvate diventeranno il mandato politico del Segretario leghista. Di certo, però, Massimo Garavaglia non ha scelto la strada più facile per contare nel suo partito: sfidare un Matteo Salvini, uscito da Pontida con 5 minuti di applausi da parte di quegli stessi militanti che saranno al congresso, significa affrontare una scalata in free climbing, senza corde e senza rete di sicurezza.

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