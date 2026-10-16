Milano, Inter-Shakhtar: divieto di alcolici il 21 ottobre in diverse zone

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Milano si prepara alla sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk del 21 ottobre al Meazza con un’ordinanza che limita vendita e somministrazione di alcolici in diverse zone della città. Il provvedimento è stato disposto dal prefetto Claudio Sgaraglia, in accordo con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per prevenire possibili turbative legate all’abuso di bevande alcoliche in occasione dell’incontro di Champions League.

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🚫 Divieto dalle 8 in Centro, Navigli, Sempione e Corso Como

Dalle 8 alle 24 di mercoledì 21 ottobre sarà vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone del Centro, della Darsena e dei Navigli, del Sempione e di Corso Como. Nella stessa fascia oraria sarà vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, sia negli esercizi fissi sia attraverso attività ambulanti.

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Per San Siro e le aree circostanti il provvedimento entrerà invece in vigore alle 12 e resterà valido fino alle 24. L’ordinanza non impedisce l’ordinario consumo di bevande con servizio al tavolo. Le misure sono state adottate in vista dell’arrivo dei tifosi per la partita europea in programma allo stadio Giuseppe Meazza.

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