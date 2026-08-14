Legnano, fanno rissa davanti al commissariato

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A Legnano una lite tra tre giovani stranieri è degenerata nella notte in una rissa proprio davanti al commissariato di Polizia di via Monsignor Eugenio Gilardelli. È successo intorno alle 2 di venerdì 14 agosto. Secondo le informazioni raccolte, i tre avrebbero iniziato a discutere per futili motivi, passando rapidamente dalle parole alle mani, e a qualche oggetto contundente. La particolare posizione e il trambusto causato ha consentito un intervento praticamente immediato. I poliziotti che erano di servizio in commissariato sono infatti usciti e hanno raggiunto i tre giovani, riuscendo a separarli e a riportare la situazione alla calma, tenendoli a distanza l’uno dall’altro.

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👮 Gli agenti li separano, poi arrivano i soccorsi

Una volta interrotta la rissa e calmati i contendenti sono stati chiamati i soccorritori. I tre uomini feriti hanno 20, 24 e 25 anni. In via Gilardelli sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. I tre giovani sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano, per approfondimenti sui colpi che hanno ricevuto.

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