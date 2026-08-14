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Milano Centrale, Galleria delle Carrozze: gli controllano i documenti e lo portano in carcere

Redazione CNNZ
Galleria delle Carrozze. Milano Centrale, Galleria delle Carrozze: gli controllano i documenti e lo portano in carcere - 14/08/2026
Galleria delle Carrozze
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Altro colpo della Polfer in Stazione Centrale a Milano. Mentre effettuavano un controllo nella Galleria delle Carrozze, martedì 11 agosto, hanno arrestato un 62enne romeno ricercato dall’Autorità giudiziaria. L’uomo è stato individuato nel pomeriggio dagli agenti impegnati nei servizi di prevenzione e controllo all’interno della stazione e nelle aree limitrofe. Il 62enne si aggirava nella Galleria delle Carrozze quando è stato fermato per un controllo documenti. Dagli accertamenti nella banca dati, effettuati tramite lo Sdi, è emerso che c’era un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano il 5 luglio 2022.

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👮 Deve scontare ancora dieci mesi

L’uomo deve espiare una pena residua di dieci mesi di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 200 euro. Il provvedimento riguarda una condanna per minaccia aggravata e invasione di terreni o edifici in concorso, reati commessi a Milano nel 2017. Dopo gli accertamenti di rito, il 62enne è stato accompagnato alla casa circondariale di San Vittore, dove sconterà la pena residua.

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