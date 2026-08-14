Milano stazione Centrale, furto a una turista: due arresti dopo il pedinamento della Polfer

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A Milano due uomini sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria dopo il furto di una borsa ai danni di una turista tra la stazione Centrale e piazza Argentina. Gli agenti, impegnati in un servizio antiborseggio in abiti civili, hanno notato due cittadini stranieri aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i viaggiatori della stazione ferroviaria. I poliziotti hanno deciso di seguirli discretamente e il pedinamento è proseguito fino a piazza Argentina, dove i due hanno individuato come possibile obiettivo un gruppo di turisti seduti su una panchina.

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👮 Uno controllava, l’altro ha preso la borsa

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i due avrebbero agito con ruoli distinti. Uno avrebbe controllato la zona per verificare l’eventuale presenza delle forze dell’ordine, mentre il complice si sarebbe avvicinato a una turista riuscendo a sottrarle con destrezza la borsa. All’interno c’erano documenti personali e carte di debito. Gli agenti, che avevano seguito tutte le fasi dell’azione, sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato i due prima che riuscissero ad allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria, che ha poi formalizzato la denuncia. I due arrestati sono un 19enne algerino e un 31enne libico, entrambi incensurati. Per loro l’accusa è di furto aggravato.

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